La Spezia - Si è spenta a 94 anni Adriana Bardi, per molti anni addetta allo sportello dell’ufficio postale di Muggiano. Adriana era molto conosciuta a Pitelli, dove viveva, anche per essere stata moglie di Mario Paita, che faceva il sarto ed era stato vicepresidente della Pubblica assistenza locale. Adriana lascia un figlio e per espressa volontà dell’estinta per commemorarla non sono richiesti fiori ma opere di bene.