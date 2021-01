Pitelli dice addio a Giuliana Grossi e Giorgio Scribanis

Cordoglio in paese

La Spezia - Perdite dolorose per Pitelli. Il borgo piange la prematura scomparsa di Giuliana Grossi, 'Giulianina', già bidella della locale scuola elementare e socia della Proloco, alla quale sarà possibile dare l'ultimo saluto domani alle 15.00 in paese. Se ne è andato anche Giorgio Scribanis, classe 1941, storico direttore dell'ufficio postale di Pitelli, tra i fondatori della catenaria del Muggiano, formidabile giocatore di bocce. Innumerevoli i messaggi di cordoglio e vicinanza alle famiglie che stanno arrivano in queste ore dalla comunità pitellese.