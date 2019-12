Pistola esposta in vetrina, scatta l'avviso orale del questore

La Spezia - Ha esposto una pistola giocattolo in vetrina e un ritaglio di giornale in un negozio del centro storico. Un atto che ha fatto scattare un provvedimento direttamente dal questore. Questa mattina il titolare, di origini nordafricane, anche all’esito di un recente controllo congiunto anti contraffazione svolto da altra Forza di Polizia, è stato raggiunto dall’“Avviso orale”, misura di prevenzione adottata dal Questore nei confronti di coloro che, per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, ovvero siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo, tra l’altro, la sicurezza o la tranquillità pubblica.



Nel corso dell’anno analoghi 159 “avvisi orali” del Questore, emessi ex art.3 del D. Lgs. 6 settembre 2011 159, hanno interessato complessivamente 51 persone che, attesi i suddetti presupposti di legge, con detta misura di prevenzione, sono state invitate a tenere una condotta conforme alla legge, con l’avvertenza che, qualora continuassero a mantenere comportamenti che ne connotino ulteriormente la pericolosità sociale, potrebbe essere proposta nei loro confronti l’applicazione della Sorveglianza Speciale della Pubblica Sicurezza al Tribunale della Spezia.

La complessa istruttoria di dette misure e la loro applicazione sono in carico alla Divisione Anticrimine della Questura.