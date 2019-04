Piove fino al pomeriggio, poi il vento spazzerà via le nuvole

La Spezia - Rapido passaggio perturbato associato all'ingresso di un nucleo di aria fredda in discesa dalle Alpi. Nelle prime ore della giornata si attendono piogge diffuse su gran parte della regione con isolati rovesci o temporali anche di forte intensità, più probabili su Centro e Levante. Non si escludono locali grandinate e deboli spolverate nevose al di sopra dei 1000 m. Dal pomeriggio, il deciso rinforzo dei venti da nord favorirà ampie schiarite a Ponente, nuvolosità variabile a Levante

Venti settentrionali in rinforzo fino a forti e rafficati sul settore centrale e sui rilievi, mare in graduale aumento fino a mosso, localmente molto mosso a Ponente in serata. La Protezione civile segnala possibili temporali forti, localmente associati a grandine; deciso rinforzo dei venti da nord fino a forti e rafficati. Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione.



(fonte Arpal)