Piovaschi e nuvole sui cieli spezzini per tutto il giorno

La Spezia - Qualche debole raggio di sole di queste ore non dovrà ingannare gli spezzini, perché tutta la giornata sarà segnata da deboli piovaschi. Dando uno sguardo al resto della regione emerge che l'ingresso sul Mediterraneo di una nuova onda depressionaria dall'Atlantico determina un rinforzo del flusso di correnti umide e instabili da Sud-Ovest: cielo in prevalenza coperto con deboli piogge diffuse, più persistenti sul Levante. Possibile nevischio in serata sui versanti padani di Ponente fino a quote collinari.

L'umidità sarà su valori alti. In mattinata i venti soffieranno moderati, da nord-Ovest su savonese, in prevalenza da Sud-Ovest altrove con rinforzi fino a forti al largo; dal pomeriggio in rotazione da Sud, Sud-Est a Levante, tra Nord-Ovest e Nord-Est a Ponente con locali rinforzi.



Il mare da molto mosso a mosso a Levante, mosso o localmente molto mosso a Ponente, onda da Sud-Ovest in rotazione da Sud. Le temperature oscilleranno tra una minima di 8 gradi e una massima di 14 gradi. Qualche sensibile miglioramento potrebbe registrarsi a partire dalla giornata di domenica.