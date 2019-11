Pioggia, vento e alberi crollati. Più di venti interventi in poche ore

La Spezia - Una frana sulla provinciale 38 a Pignone, già risolta, e altri ventidue interventi per il crollo alberi sulle strade. E' questo quello che rimane dell'allterta meteo gialla, sullo spezzino, che stanotte si è sfogata in venti e piogge.

I danni registrati, fortunatamente pochi e nella maggior parte dei casi già risolti, hanno richiesto l'intervento dei tecnici della Provincia che hanno bonificato una frana di piccola entità a Pignone, come detto sulla provinciale 38, e dei Vigili del Fuoco per la gran quantità di piante che sono crollate sulle strade.

Dalla Val di Vara alla Val di Magra, costa del Levante e Spezzino comprese. Tutti questi interventi hanno richiesto l'intervento dei pompieri per tagliare e rimuovere una serie di piante cadute. La maggior parte delle rimozioni, più di dieci solo questa notte, hanno richiesto il taglio degli alberi già crollati e il loro spostamento dall'asse stradale. Non sono rimasti coinvolti mezzi oppure auto in transito. Gli ultimi quattro interventi si sono concentrati questa mattina, sempre della stessa entità, nella zona dell'Enel e a Bonassola. Tra le altre località coinvolte, la notte scorsa, anche Follo, Sarzana, Varese Ligure, Sarzana. La Val di Vara è la zona dove si sono concentrati più interventi.



