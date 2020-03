Pioggia sino a domani, un po' più freddo dal prossimo fine settimana

La Spezia - Non si esauriranno in breve tempo le piogge che da questa notte cadono ad intermittenza sul levante della Liguira. Le nubi, anzi, sono in progressivo aumento con nuove deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10.9°C, lo zero termico si attesterà a 1567m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio forti e proverranno da Sud. Mare molto mosso.