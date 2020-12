Pioggia per giorni e giorni, facciamocene una ragione

La Spezia - Ancora cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 3.7mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14.9°C, la minima di 10.7°C. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Il mare sarà mosso.



Un campo di pressioni medio-alte determina una giornata asciutta e in prevalenza soleggiata, seppur con ancora nubi irregolari nella prima parte del giorno tra la pianura piemontese e la Liguria, più insistenti sul Levante, dove non si esclude qualche pioviggine. Temperature senza variazioni, clima non troppo freddo per il periodo; qualche gelate solo sui fondovalle alpini. Sarà così per tutto il weekend e oltre.