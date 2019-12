Pioggia in esaurimento, in città la temperatura è mite

La Spezia - Sulla Liguria sono rimaste deboli precipitazioni a macchia di leopardo, e permane uno stato di allerta gialla solo per i grandi bacini del levante regionale. Significative le cumulate nelle 24 ore, inferiori ovunque ai 100 mm: 93 a Torriglia, 91 a Rocchetta Nervina, 90 Airole, 86 Davagna, 83 Crocetta d’Orero. Una trentina i centimetri di neve caduti sul Monte Settepani, in provincia di Savona.

Soffia vento da nord soprattutto sul centro della regione (65.9 km/h al Porto Antico), da sud in quota sugli estremi, in particolare a levante (80.6 km/h a Casoni di Suvero): di conseguenza le temperature variano dai 6.2 e 7.3 di Savona e Genova ai 10.3 e 14.1 di Imperia e La Spezia, con la minima assoluta a -0.8°C del già citato monte Settepani.



Previsioni

Al mattino cielo nuvoloso e deboli piogge sul Centro-Levante in progressivo esaurimento, timide schiarite a Ponente; al pomeriggio nuvolosità variabile con ampie schiarite lungo le coste e addensamenti residui sui rilievi e versanti padani. Venti settentrionali tra moderati e forti su Centro-Ponente con raffiche fino burrasca in serata, deboli sugli estremi della regione. Mare in calo fino a mosso, tra molto mosso e agitato al largo su parte occidentale in serata per onda da Nord. Temperature in lieve aumento e comprese tra 9 e 17°C.



(fonte Arpal)