Pioggia in esaurimento, il sole si fa largo da domani

La Spezia - Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata che ci consegnano un sabato finalmente di sole dopo le piogge significative delle ultime 48 ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 23.4°C, la minima di 17°C ma le minime a partire da domani sono destinate a scendere ancora, sino ai 12° previsti per lunedì. Oggi i venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudovest, al pomeriggio forti e proverranno da Sudovest. Mare agitato.