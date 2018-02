Pioggia in esaurimento, dalla sera arrivano venti gelidi da Nord

La Spezia - Deboli precipitazioni in progressivo esaurimento interessano ancora il Levante della regione, con possibili fenomeni di nevischio o neve bagnata oltre i 1000 m sui rilievi tra Val d'Aveto e Vara. Correnti umide in quota comportano la presenza di nuvolosità medio-alta, anche consistente, su tutta la regione con possibili temporanee schiarite a Ponente. Sui versanti padani possibili deboli precipitazioni sparse per effetto di un flusso umido settentrionale nei bassi strati.

In serata l'ingresso di correnti più fredde favorisce un calo dello zero termico fino a 600 m nell'interno di Levante, dove non si escludono deboli e isolati precipitazioni nevose. Ventilazione in prevalenza settentrionale inizialmente tra debole e moderata, in rinforzo già dalla mattinata; venti forti dal tardo pomeriggio con locali raffiche fino 65/75 km/h in serata sul Centro-Ponente. Mare generalmente mosso in aumento a molto mosso in serata lungo la costa di Ponente.