Pioggia e vento, la provincia in balia di piccole frane e piante crollate sulle strade

La Spezia - Vento e pioggia hanno lambito lo Spezzino e gli effetti non sono tardati ad arrivare. Dalle 18.30 in poi i Vigili del fuoco sono stati sommersi dalle telefonate, circa una ventina, per una serie di interventi dovuti al maltempo.

Piante sulle sedi stradali, frane e smottamenti. Non risultano esserci feriti o particolari disagi alla viabilità, ma la necessità è comunque quella di intervenire il prima possibile. A Fossitermi, alla Spezia, poco prima delle 19 i pompieri sono arrivati in Scalinata Toscanini per il crollo di un pino. Non ci sono stati feriti.