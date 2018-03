Pioggia e rialzo termico, la neve inizia a sciogliersi

La Spezia - Nel corso della notte nuove precipitazioni hanno iniziato a interessare la regione assumendo carattere nevoso sul Centro-Ponente e sui versanti padani. La costa tra il ponente genovese e Savona è attualmente interessata da precipitazioni nevose con temperature che si attestano poco sopra lo zero. Sulle restanti aree costiere le temperature registrano valori maggiori e sono interessate da piogge diffuse.

Nelle prime ore della mattina sono state registrate gelate e locali episodi di gelicidio anche a bassa quota e nell'area genovese. A causa delle temperature prossime allo zero e delle precipitazioni in atto saranno possibili nelle prossime ore ancora gelate e fenomeni di gelicidio. Si attende una graduale attenuazione dei fenomeni a partire da metà giornata.

Venti dai quadranti settentrionali ancora sostenuti al mattino tra Genova e Savona con raffiche di burrasca in graduale attenuazione nel corso della giornata. Temperature sotto lo zero sui versanti padani, intorno allo zero sulle coste tra Genova e Albenga, superiori ai 4°C sulle coste di Ponente e di Levante. Mare tra mosso e molto mosso in aumento in serata fino ad agitato in particolare sulla costa di Levante.



(fonte Arpal)