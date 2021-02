Pioggia e nuvolaglie fino a domani, poi schiarite

La Spezia - Cieli molto nuvolosi oggi alla Spezia, al mattino deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera: una tendenza che rimarrà tale anche per la giornata di domani, mentre ci sono speranze di sole per giovedì e venerdì. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 12.7°C, la minima di 9.9°C, lo zero termico si attesterà a 2971m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso.