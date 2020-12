Pioggia e freddo, giornata grigia sullo Spezzino

La Spezia - La giornata di oggi alla Spezia e provincia da freddo e pioggia. Fin dalle prime ore piogge a carattere sparso, più diffuse sul Centro-Levante con locali rovesci fino a moderati; intensificazione dei fenomeni dal primo mattino con rovesci diffusi e persistenti in estensione da Ponente a Levante; possibili temporali localmente forti, specie sulle zone costiere di Centro-Levante; precipitazioni a carattere nevoso sui versanti padani con quota neve in calo da 800 m ai fondovalle tra Bormida e Scrivia; in possibile estensione sul versante marittimo del Savonese con quota neve sopra i 400 m; successivo rialzo della quota neve fino a 1300-1500 m dal pomeriggio; non si escludono locali fenomeni di gelicidio sui versanti padani di Centro-Levante.



Sulla costa, dunque, al mattino si verificheranno piogge moderate o forti, al pomeriggio Probabili temporali/rovesci anche moderati/forti. L'umidità sarà su valori alti. I venti soffieranno forti settentrionali sul Centro-Ponente, di burrasca da sud-sudest sul Centro-Levante con raffiche fino a 70-80 km/h. Il mare sarà in aumento da molto mosso al mattino fino ad agitato per onda da sud dal pomeriggio con mareggiate sul Centro-Levante, molto agitato in serata a Levante. Le temperature oscilleranno tra una minima di 5 gradi e una massima di 12 gradi.