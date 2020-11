La Spezia - Un lunedì con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino ma con nubi in locale aumento dal pomeriggio, preludio alla pioggia prevista da domani per il resto della settimana. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 14.6°C, la minima di 7.2°C, lo zero termico si attesterà a 2222m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso.