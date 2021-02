Pioggia di dimissioni in Asl 5, ma c'è una vittima

La Spezia - Sono 334 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.521 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.205 tamponi antigenici rapidi. Il dettaglio riferito alla residenza della persona testata: Imperia 96, Savona 75, Genova 117 e La Spezia 46.

Il totale dei casi positivi, esclusi guariti e deceduti, tocca quota 5.758 individui (+64). Questa la divisione per provincia di residenza: Savona 985, La Spezia 758, Imperia 1.108, Genova 2.575, I residenti fuori regione o all'estero sono 129. I tamponi in fase di verifica 203.



Ospedalizzati. Pioggia di dimissioni in Liguria e in particolare nell'ASL5 Spezzini. In tutta la regione ci sono 600 ricoverati nei reparti Covid (59 in terapia intensiva), ovvero 29 in meno rispetto a ieri. Calano ASL1 (-2), ASL2 (-4), San Martino (-5) e Galliera (-4). Cala soprattutto l'ASL5 che dimette 12 pazienti. Ne rimangono 106 di cui 5 in terapia intensiva.



Deceduti. Si segnala una vittima in Liguria: è in ASL5 e si tratta di un uomo di 90 anni spirato il 16 febbraio scorso. I morti totali sono 3.544.



Isolamento domiciliare. Ci sono 4.210 persone, in clao di 17.



Guariti.* Sono 65.571, 269 in più rispetto ieri.



Sorveglianza attiva. Ci sono 5.929 persone: in ASL1 2.602, ASL2 1.023, ASL3 1.319, ASL4 371 e ASL5 614.





* (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)