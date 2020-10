Pioggia al mattino, velature in giornata. Tipica giornata autunnale

La Spezia - Pioggia al mattino e velature al pomeriggio sullo Spezzino. Le temperature massime che non supereranno i 20 gradi. E' questo quello che ci si aspetta per oggi con i venti che soffieranno forti settentrionali al mattino con valori fino a burrasca sui rilievi e sbocchi vallivi. Potrebbe verificarsi una temporanea attenuazione nelle ore centrali e nuovo rinforzo da Nord in serata.

Il mare sarà da poco mosso a mosso sul Centro Ponente, mosso a Levante; aumento del moto ondoso in serata fino a molto mosso ovunque. Le temperature oscilleranno tra una minima di 11 gradi e una massima di 17 gradi.