Pioggia al mattino, cielo variabile al pomeriggio ma sarà freddissimo

La Spezia - Dalle prime ore della notte piogge sparse sui settori centrali, localmente a carattere di rovescio, in successiva estensione verso Levante nel corso della mattinata. Successivo esaurimento dei fenomeni sul Centro con ampie schiarite da Ponente, insistono piogge e rovesci sparsi a Levante fino alle ore centrali dove non si escludono locali temporali. Sereno o poco nuvoloso ovunque in serata. Quota neve in diminuzione con possibili spolverate nevose nelle zone interne al di sopra dei 400-600 m.

Sulle coste al mattino il cielo sarà caratterizzato da nuvolosità e nel pomeriggio variabilità. I venti al mattino deboli o moderati settentrionali sul Savonese, moderati o forti meridionali altrove. Tendenza a rotazione da nord-ovest su tutti i settori con raffiche fino a burrasca sul Centro. Mare: in aumento fino ad agitato, con possibili mareggiate a Levante. Le temperature oscilleranno tra una minima 5 e una massima di 12 gradi.