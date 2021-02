Pioggia ad intermittenza sino a domani sera, nel weekend rimonta il sole

La Spezia - Altra giornata di cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge che si protrarrà più o meno con le stesse peculiarità, anche per la giornata di domani: la piaggia cadrà a tratti in alternanza con le sole nuvolaglie e soltanto da sabato si rivedrà un po' di sole che porteranno dritti al sereno di domenica e dei giorni a venire. Oggi la temperatura massima registrata sarà di 12.6°C, la minima di 9°C, in progressivo aumento già da domani. Quest'oggi i venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare mosso.