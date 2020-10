La Spezia - Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Per la giornata di oggi sono inoltre previste schiarite in serata.

La temperatura massima registrata sarà di 19.7°C, la minima di 14.4°C.

I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Mare mosso.