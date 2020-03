Pino del Centro Allende crolla e distrugge un'auto

La Spezia - Un pino di grandi dimensioni è crollato in pieno giorno su Via Diaz causando gravi danni ad un'automobile parcheggiata. La grande pianta, fino a qualche ora fa parte del parco attorno al Centro Allende si è abbattuta con forza distruggendo una parte della recinzione del centro culturale e interrompendo la circolazione sulla via. Per fortuna, e vista la giornata di pioggia, non c'era passaggio di pedoni in quel momento. Sennò sarebbe potuta accadere una tragedia.

Sul posto sono già presenti i Vigili del Fuoco e la Polizia locale che stanno liberando la corsia e rintracciando il proprietario dell'auto distrutta e della vicina danneggiata. La pianta è piombata al suolo ancora parzialmente attaccata alle radici, che in questa specie corrono superficiali. I tecnici, la Polizia locale e i Vigili del Fuoco sono sul posto per regolamentare il traffico in attesa che si possa operare per la rimozione e liberare la strada.