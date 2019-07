Si allaga locale con i quadri elettrici, stazione in tilt

La Spezia - Nelle prime ore di allerta arancione, scattata alle 18.00, in Liguria le precipitazioni si sono concentrate sul territorio spezzino - Brugnato 12 mm/5 minuti, Fabiano 49 mm/1h - e nel mare immediatamente antistante, mentre sul resto della regione da Chiavari verso ponente, dopo il passaggio perturbato di metà pomeriggio, si sono avute anche fugaci apparizioni serene. Lo comunica l'agenzia Arpal.



Nel capoluogo la pioggia è stata molto intensa dalle 18.30. Da Palazzo civico comunicano che ci sono stati accumuli fino a 59 mm. Situazione nel complesso sotto controllo, limitato il numero di interventi. Principi di allagamento in piazza Garibaldi, Via Chiodo, Fabiano e via Carducci, tutti risolti. Il disagio al momento più pesante tra quelli registrati è in stazione, dove si è allagato un locale con i quadri elettrici. Ritardi fino a 50 minuti. I vigili del fuoco sono sul posto.



"Già il radar mostra nuove strutture temporalesche sul mare antistante Nizza - spiegano dall'Agenzia -: nel corso delle prossime ore l'atmosfera sopra la Liguria tornerà ad accendersi per gli scontri fra masse d'aria calde (quelle che ci hanno interessato nel corso di tutta la settimana, portando la temperatura superficiale del mare sopra i 27°C) e fredde in arrivo dall'Atlantico. Questo scontro determina condizioni di forte instabilità, con possibili intensi temporali accompagnati da tuoni, fulmini, colpi di vento e possibili grandinate. Il temporale è un fenomeno "piccolo", che interessa pochi chilometri quadrati di superficie; eppure può concentrare in poco tempo e poco spazio grandi quantità d'acqua, con effetti al suolo potenzialmente devastanti.



L'allerta arancione è il massimo grado di allertamento previsto per i temporali, e cesserà domani alle 14.00