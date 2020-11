Piazza Cavour, anziana trovata esanime in casa

La Spezia - Tragedia in Piazza Cavour alla Spezia. E' stata trovata priva di vita nella sua abitazione una donna di 77 anni. Erano da poco passate le 10 e in pochi minuti si è attivata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, la Croce Rossa della Spezia, Delta, i Vigili del fuoco che con un'autogru hanno raggiunto l'appartamento, al quinto piano di una palazzina che si affaccia sulle vele, dove all'interno è stato trovato il corpo della donna che sarebbe deceduta per cause naturali, presumibilmente, la sera precedente. Purtroppo non c'è stato nulla da fare.