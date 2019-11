Piante pericolanti, cornicioni crollati e... una fuga di gas causata da un incidente stradale

La Spezia - La pioggia che bagna senza tregua la provincia spezzina da giorni e giorni ha causato alcuni danni e disagi su tutto il territorio.

I Vigili del fuoco hanno dovuto far fronte a cinque interventi per liberare le strade da alberi abbattuti dal vento tra la Val di Vara e la Val di Magra, con le ripercussioni più pesanti che si sono registrate a Sarzana, con la chiusura temporanea di Via San Gottardo.



Pericolo anche per alcuni pezzi di intonaco infradiciati dall'acqua e piombati al suolo, per fortuna senza conseguenze. In questo caso l'episodio più importante si è verificato in Via Fiume dove le dimensioni del pezzo di cornicione che si è infranto al suolo erano considerevoli.



Nel tardo pomeriggio gli uomini e i mezzi dei Vigili del fuoco sono accorsi in Via Emiliana, a Sarzana, dove un incidente ha provocato una copiosa fuga di gas.

Sempre a Sarzana si è registrato qualche disagio a causa dell'intensità delle precipitazioni e di conseguenti temporanei allagamenti, come testimonia l'immagine che ritrae alcune barchette di carta che galleggiano in Piazza Garibaldi, postata da un'utente su un gruppo Facebook locale.