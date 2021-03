Piantagione casalinga di marijuana, arrestato 57enne

La Spezia - I Carabinieri della Sezione radiomobile e della Stazione della Spezia-Mazzetta hanno arrestato un 57enne italiano per detenzione ai fini di spaccio e produzione di sostanze stupefacenti.

I fatti: nel pomeriggio di ieri la gazzella dei Carabinieri, durante un posto di controllo alla circolazione stradale, ha fermato un’autovettura a bordo della quale viaggiava un uomo. Fin dai primi attimi i militari sentivano un forte odore di marijuana provenire dall’abitacolo e chiedevano dunque all’uomo di consegnare la sostanza stupefacente in suo possesso. Dopo i primi tentativi di negare il possesso di stupefacente, l’uomo consegnava ai carabinieri una busta in plastica contenente circa 21 grammi di marijuana, suddivisa in dosi.



A quel punto i militari decidevano di procedere, di iniziativa, alla perquisizione domiciliare dell’abitazione, nella periferia del capoluogo. Una volta in casa, i Carabinieri hanno scoperto una vera a propria serra, con tanto di impianto di riscaldamento e areazione, in cui crescevano otto piante di canapa indiana in vaso. Altre tre piante di canapa indiana erano state recise e poste ad essiccare. Sempre nell’abitazione, i Carabinieri hanno poi rinvenuto vari contenitori in vetro con chiusura ermetica, contenenti complessivamente 159 grammi di marijuana. Nella stessa stanza sono stati trovati anche un bilancino di precisione e 40 euro in contanti. In un cassetto sono state rinvenute poi 13 cartucce di vario calibro per armi comuni da sparo, sebbene l’uomo non abbia nessun titolo per la detenzione di armi e, quindi, di munizioni. Tutto il materiale è stato sequestrato e l’uomo dichiarato in arresto: dovrà rispondere dei reati di detenzione e produzione di sostanze stupefacenti e di detenzione abusiva di munizioni.