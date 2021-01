Petardo entra nell'abitazione di due anziani, intervento dei vigili ma nessuno si è fatto male

La Spezia - Intervento di vigili del fuoco ieri sera intorno alle 22 per un petardo entrato in casa di due persone anziane facendo esplodere i vetri. Gli operatori sono intervenuti dopo che il fuoco d'artificio, presumibilmente un razzo, era stato sparato in area ma la sua traiettoria era scesa repentinamente sino a raggiungere il piano terra di un palazzo nel quartiere del Favaro, entrando nell'abitazione: un principio d'incendio, fortunatamente senza conseguenze, ha coinvolto alcuni oggetti ma nessuno si è ferito. E' una delle rare occasioni in cui le forze di polizia sono dovute intervenire nella notte di Capodanno: nella stragrande maggioranza dei casi gli spezzini hanno seguito alla lettera le misure imposte dal decreto senza violare la cosiddetta zona rossa.