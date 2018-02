Pesce scaduto e non tracciabile, sequestro da dieci chili in centro

Nel mirino di Guardia costiera e Municipale un minimarket. Controlli serratissimi nelle ultime settimane.

La Spezia - Dieci chilogrammi di pesce sequestrati e quasi cinquemila euro di multa per un market etnico del centro storico. Nuova stretta da Capitaneria di porto e Polizia municipale con la squadra amministrativa in un controllo congiunto per la sicurezza alimentare dei territori.



L'ultima operazione è scattata questa mattina. Quando la Capitaneria e la Municipale hanno trovato pesce scaduto e non etichettato di diversa provenienza, nella maggiore parte dei casi non tracciabile. Scampi, pesce gatto e altre specie non solo risultavano senza etichetta ma erano anche congelati. Il gestore del market etnico, bengalese, dovrà pagare 4.700 euro di multa.

In merito al sequestri di questa mattina l'assessore Medusei ha commentato: "I controlli si faranno sempre più serrati e costanti. Per l'impegno profuso da Capitaneria, Municipale e del dirigente Casola di Asl non posso che ringraziare. Si tratta di un impegno che rimane costante e sul quale metteremo in campo tutte le nostre competenze".



L'impegno della Capitaneria nei controlli ittici non è solo sulla Spezia ma anche in tutti territori di competenza del compartimento. Gli uomini e le donne della Capitaneria spezzina infatti operano su tutto il territorio spezzino e spesso si occupano anche di attività negli entroterra come Parma, Piacenza, Modena. Operano anche in supporto a Genova con operazioni che arrivano fino alla Lombardia. Un impegno costante che copre tutto lo Stivale.