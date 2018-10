Pescatore smemorato lascia dieci grammi di marijuana nella camera del b&b

Sul caso ha lavorato il Commissariato della Polizia di Stato di Sarzana. Nei guai un 48enne

La Spezia - Ha pagato in anticipo ed è sparito nel nulla, portandosi via le chiavi del B&b dove alloggiava lasciando però dieci grammi di marijuana celati tra i vestiti. Accade a Sarzana e verrà denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio dalla Polizia di Stato un emiliano di 48 anni.

Quest'ultimo aveva raggiunto la Val di Magra per una battuta di pesca in notturna. Ai titolari del bead and breakfast dove avrebbe dovuto riposare aveva spiegato la sua situazione e che sarebbe rientrato molto tardi.

L'uomo è rientrato nella stanza ma nella fretta di andare via, forse per la presenza del suo cane fuori dalla struttura, ha dimenticato i vestiti che celavano 10 grammi di marijuana e si è tenuto le chiavi della stanza. I proprietari si sono recati immediatamente in Commissariato, a Sarzana, per la denuncia dell’indebita sottrazione consegnando anche gli indumenti dimenticati dallo sprovveduto pescatore.



La notifica della denuncia per lui arriverà direttamente a Reggio Emilia dove risiede.