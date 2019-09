Perturbazione in arrivo, dalle 20 scatta l'allerta gialla

La Spezia - Dopo alcune giornate con temperature pienamente estive (anche oggi Genova e Savona hanno toccato i 29 gradi, “record” di giornata a Pian dei Ratti con 30.6°C) la situazione meteo sta per cambiare con l’arrivo del primo passaggio instabile della stagione autunnale 2019, iniziata con settembre. Confermato in Liguria peggioramento previsto per le prossime ore con piogge, temporali, calo termico e venti forti anche di burrasca.



Sulla base delle uscite modellistiche del pomeriggio, la PROTEZIONE CIVILE REGIONALE ha diffuso l’ALLERTA METEO GIALLA PER TEMPORALI, emanata da ARPAL dalle ore 20 di questa sera alle ore 12 di domani, venerdì 6 settembre 2019 sui bacini piccoli e medi delle zone B - C (che include la nostra provincia) - D.



Dopo una giornata caratterizzata da nuvolosità variabile, ma finora senza precipitazioni, sulla Liguria è in arrivo una perturbazione da Nord Ovest che si approfondirà sul Mediterraneo provocando piogge, rovesci, temporali anche di forte intensità, un sensibile calo termico e un altrettanto evidente aumento dei venti settentrionali fino a burrasca, con raffiche fino a 80-100 km/h.



Ecco l’avviso meteorologico aggiornato questo pomeriggio, con i fenomeni previsti e la loro localizzazione:



OGGI, GIOVEDI’ 5 SETTEMBRE: La discesa di un'onda depressionaria da Nord-Ovest determina un deciso aumento dell'instabilità: nelle prossime ore si prefigura lo sviluppo di isolati fenomeni temporaleschi sui rilievi di intensità al più moderata. Le piogge tenderanno a intensificarsi tra la serata e la notte con alta probabilità di temporali forti su DB, dove i fenomeni saranno più persistenti, bassa probabilità di temporali forti su A. Possibili grandinate e colpi di vento. Da sera brusco ingresso di venti da Nord- Ovest fino burrasca su ABD con raffiche fino 80-100 km/h.



DOMANI, VENERDI’ 6 SETTEMBRE: La struttura occlude sul Mediterraneo favorendo piogge diffuse di intensità tra debole e moderata su tutte le zone fin dalle prime ore della notte: alta probabilità di temporali forti su DBC, bassa probabilità di fenomeni forti su AE. Non si escludono locali grandinate e colpi di vento. Venti tra forti e burrasca da Nord anche rafficati su BD e parte orientale di A, in parziale attenuazione nel pomeriggio.







DOPODOMANI, SABATO 7 SETTEMBRE: Non sono attesi fenomeni di rilievo.



Ricordiamo che…i temporali forti sono caratterizzati da precipitazione localmente intensa o molto intensa, tipicamente originata da sistemi convettivi di ridotta estensione spaziale (celle convettive) che si sviluppano in un arco di tempo limitato, spesso di durata inferiore all’ora. I temporali organizzati sono sistemi di celle convettive che formano strutture precipitative più estese o durature del tipico temporale. Tipicamente i temporali sono accompagnati da fulminazioni, talvolta possono essere associati a grandinate e isolate raffiche di vento, più raramente da trombe d’aria. Tali fenomeni possono determinare criticità idrologiche per temporali gialle sui bacini piccoli e medi.