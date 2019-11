Persi in pieno centro a cinque anni, ritrovati mentre si tenevano per mano

La Spezia - Autentica e comprensibile paura nel tardo pomeriggio di ieri verso le 18 in Via del Prione per l’allontanamento di due bambini, uno marocchino e l’altro kenyota, entrambi di soli cinque anni. Le madri disperate per l’improvvisa scomparsa dei loro piccoli tra la folla e visibilmente agitate per la paura di non ritrovarli, allertavano la pattuglia della Volante che stava transitando durante il consueto servizio di controllo del territorio. Gli agenti, una volta acquisite informazioni sui due bambini ed informata la sala operativa, iniziavano immediatamente le ricerche. Dopo varie ricerche nei negozi della zona e tra la folla, i poliziotti rintracciavano i due bambini seduti, mentre si tenevano per mano su una panchina di Piazza Ramiro Ginocchio, vicino alla giostra. Venivano immediatamente affidati alle rispettive madri che, incredule ed ancora scosse per l’accaduto, ringraziavano gli agenti per l’intervento decisivo.