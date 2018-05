Perseguita madre e figlia tutti i giorni per un anno, ammonito

L'indagine è della divisione Anticrimine della Polizia di Stato. L'uomo fermato seguiva di giorno e di notte le due donne quando andavano a messa oppure a prendere il figlio minore a scuola.

La Spezia - Due casi di stalking e un ammonimento a carico di uno spezzino che perseguitava due donne di 64 e 38 anni. A procedere su questi episodi è stata la Polizia di Stato con la divisione Anticrimine. Le vittime hanno raccontato che l'uomo le perseguitava dal 2017. Da un'accurata indagine sono emerse anche alcune testimonianze schiaccianti che confermavano la versione delle due donne. In più occasioni l'uomo pedinava quotidianamente madre e figlia in tutti i luoghi che frequentavano: sia di giorno che di notte.



Nel corso delle indagini è emerso che lo stalker aveva avvicinato anche il marito della 64enne insultandolo. Ma non è finita qui perché in più occasioni ha seguito la 38enne quando portava oppure andava a prendere il figlio minorenne a scuola , oppure, seguiva la donna più anziana quando andava alla messa. Alla base di questa vicenda ci sono dissapori pregressi sfociati in atti persecutori. Tutto questo avveniva con frequenza giornaliera. Quando il procedimento è stato avviato il responsabile era stato contattato dalla Polizia, ma non veniva cambiava condotta.



Questi comportamenti, nelle due vittime, hanno creato profondi stati d'ansia e turbamento. Al termine dell'indagine è arrivato il provvedimento del questore: con l'ammonimento si intima per il futuro a mantenere una condotta conforme alla legge, in caso contrario le forze dell'ordine procederanno d'ufficio.