Perde una cisterna di gasolio dal rimorchio e quasi abbatte lampione

La Spezia - Una cisterna piena di gasolio scivola dal pianale di un automezzo e disperde il suo contenuto sulla strada. Così gli Stagnoni diventano una potenziale trappola per gli automobilisti che ieri sera passavano nella zona industriale della città. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco per stendere un letto di schiuma sull'asfalto, una pratica che serve ad isolare il combustibile evitando così il rischio di potenziali inneschi di incendio. Nell'urto è stato danneggiato anche un palo della rete elettrica. Sul posto Polizia Locale, l'Arpal e tecnici che si sono occupati del ripristino della rete elettrica. Non si segnalano feriti e nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nel sinistro.