Percepisce il reddito di cittadinanza e lavora "al nero" in un forno

La Spezia - Percepiva il reddito di cittadinanza e da circa due mesi lavorava, senza contratto, in un forno artigiano della provincia. I guai sono arrivati per un uomo e l'attività presso la quale prestava servizio in orario notturno. A intervenire sui fatti è stato l'Ispettorato del lavoro della Spezia che procederà, come previsto dalla legge, alla segnalazione del lavoratore all'Autorità giudiziaria.



L'uomo, come ricostruito dall'ispettorato, prestava servizio limitatamente nel forno. L'attività è stata sospesa per l'impiego di personale "in nero" in misura superiore al 20% del personale complessivamente occupato e verrà multata con una sanzione maggiorata proprio per il fatto di aver occupato un percettore di reddito di cittadinanza. Il lavoratore rischia invece la decadenza dal diritto al reddito e come detto verrà segnalato all'Autorità giudiziaria per gli eventuali risvolti penali.