Per un Natale senza assembramenti la Polizia moltiplica le pattuglie in strada

La Spezia - Con l’approssimarsi delle feste natalizie la Questura della Spezia ha potenziato le pattuglie sia appiedate che automontate destinate a vigilare sulla città in un momento particolarmente delicato, caratterizzato da una maggiore circolazione di persone, merci e denaro, esprimendo mirati servizi anticrimine in uniforme, supportati da servizi in borghese degli uffici investigativi. Nel corso della giornata di venerdì 11 dicembre, infatti, anche alla luce degli elementi di prevalente attenzione emersi in sede di coordinamento, sono stati disposti massivi controlli del territorio, che hanno interessato sia le zone del centro storico, del quartiere Umbertino, di Pegazzano, dell’aera della stazione ferroviaria, dei giardini pubblici, sia della periferia a partire dal Favaro.



Importante il concorso nei controlli del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato proveniente da Genova, che ha dispiegato 4 equipaggi, a fianco delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura.

Nel pomeriggio, la Squadra di polizia amministrativa della Questura, unitamente a personale della Polizia Municipale, concentrando la propria attività di controllo tanto nelle zone del centro quanto in quelle più periferiche del capoluogo, tra cui Migliarina e Canaletto, ha controllato cinque esercizi pubblici, sanzionando il titolare di un market per occupazione abusiva di suolo pubblico e per assenza dei prezzi di vendita sulla merce in esposizione. Nel corso della serata ha sanzionato, nei pressi di via Gramsci, due cittadini stranieri regolari, per palese violazione della normativa anti-covid.



I servizi svolti dalla Polizia di Stato nella Provincia, nelle ultime 24 ore hanno così permesso di identificare 228 persone di cui 55 straniere, controllare 65 veicoli, procedendo alla contestazione di 9 violazioni al codice della strada, con conseguente ritiro di 3 documenti. 4 i denunciati a piede libero. Tutti gli equipaggi hanno avuto comunque modo di riscontrare un sostanziale e diffuso rispetto delle normative anti-contagio, anche lungo le vie dello shopping natalizio,

intervenendo per richiamare, giusto in talune circostanze, l’attenzione dei più giovani, seppur muniti di mascherina, al rispetto della distanza interpersonale.