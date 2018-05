Pensionati derubati, arresti e denunce

I Carabinieri di Deiva e Sarzana hanno rintracciato le autrici di due diversi furti.

La Spezia - Tre donne sono state arrestate e altre due denunciate ieri dai Carabinieri che sono intervenuti in soccorso di due persone anziane. A Deiva Marina infatti un pensionato è stato avvicinato sulla passeggiata da tre ragazze di origine centrafricana, tutte trentenni, che dopo averlo distratto proponendogli di acquistare della bigiotteria, gli hanno sottratto il portafogli contenente trecento euro in contanti prima di allontanarsi.



Poco dopo però l'uomo si è accorto del furto subito ed ha immediatamente avvertito i militari della stazione locale che in breve tempo hanno rintracciato le ambulanti e recuperato il portafoglio e le banconote. Per loro è scattato l'arresto e il trasferimento in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima.



Sono state invece denunciate per ricettazione due nomadi di origine sinti, rispettivamente di 33 e 22 anni, che al centro commerciale di Sarzana hanno sottratto portafoglio e bancomat ad una ottantenne. Le indagini sono scattate non appena la vittima si è recata in caserma per denunciare l'accaduto. I Carabinieri le hanno subito fatto bloccare la carta e poi hanno acquisito le immagini di videosorveglianza nelle casse. Le due donne infatti avevano già effettuato alcuni prelievi e soprattutto un acquisto in un negozio di scarpe ed erano state immortalate. Riconosciute le due ladre i militari hanno effettuato una perquisizione al campo nomadi trovando le scarpe comprate con i soldi della derubata che le hanno incastrate.