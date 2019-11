Pedinato dal Favaro all'Antoniana e arrestato per spaccio

La Spezia - Un 31enne di origine nordafricana ma dimorante in città è stato arrestato nella serata di ieri dai Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia spezzina che lo hanno colto in flagrante mentre stava spacciando droga. Dopo aver raccolto numerose segnalazioni da parte dai residenti della zona del Favaro infatti i militari hanno tenuto d'occhio gli spostamenti del pusher, già noto alle forze dell'ordine. Un pedinamento, rafforzato dai suoi atteggiamenti sospetti, che è proseguito anche a bordo di un autobus pubblico fino in zona Antoniana nei pressi del centro commerciale dove i Carabinieri hanno colto il momento in cui il ragazzo ha ceduto della droga ad un altro soggetto prima di allontanarsi a piedi. A quel punto sono entrati in azione i Carabinieri che hanno fermato sia il 31enne che l'acquirente, uno spezzino di 44 anni che lo aveva incrociato per comprare della cocaina.



Il pusher – trovato in possesso anche di 195 euro frutto dell'attività illecita – è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto all'obbligo di presentazione giornaliera presso la stazione dei Carabinieri dopo la convalida dell'arresto avvenuta stamani in Tribunale. Per l'acquirente invece è scattata la segnalazione amministrativa alla Prefettura.