Pedinano il fuoristrada, in casa c'erano oltre quattro etti di marijuana

La Spezia - I Carabinieri dell’aliquota Radiomobile della compagnia di Sarzana, nella serata di ieri, nell’ambito di un'attività di contrasto al consumo e spaccio di stupefacenti, in località Pianelloni di Lerici, hanno intercettato un grosso fuoristrada di proprietà di un tossicodipendente campano.

La pattuglia ha dapprima seguito l’auto sino alla Spezia dove il conducente, risultato il proprietario del veicolo, stava accompagnando a casa un amico, un operaio 36enne di origini campane domiciliato alla Spezia, già noto alle forze dell’ordine.

I due uomini hanno subito mostrato segnali inequivocabili di nervosismo colti all’istante dai militari che hanno proceduto immediatamente alla loro perquisizione personale e della jeep, estendendo le successive operazioni all’abitazione del trasportato, posta nello stabile di fronte al quale i due erano scesi.



L’attività si è conclusa con il rinvenimento e il sequestro di ben 422 grammi di marijuana, già suddivisa in diversi involucri pronti per essere venduti al dettaglio sul mercato della droga spezzino e materiale vario utilizzato per il confezionamento, il tutto nascosto nella camera da letto e in cucina.

L’operaio è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio dell’ingente quantitativo di stupefacente che, venduto sul mercato corrente, avrebbe potuto fruttare oltre 6.000 euro.

L’uomo è stato trattenuto in camera di sicurezza e questa mattina è stato condotto davanti al giudice che ha convalidato l’arresto e disposto per lui l’obbligo di firma giornaliera presso la caserma dei Carabinieri in attesa dell’udienza che si terrà il 10 marzo prossimo.