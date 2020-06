La Spezia - Un trasferimento dalla Terapia intensiva della Spezia a quella del San Martino di Genova. E' quanto si apprende dal bollettino medico del nosocomio genovese nel quale si legge: "Ad ora i Covid positivi in ospedale sono: 6 in Malattie Infettive, 2 in Rianimazione. Il secondo paziente è stato trasferito dalla Spezia".