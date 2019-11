Pattuglione in centro storico, fuggi fuggi generale

La Spezia - Nella serata di ieri le pattuglie della Squadra Volante della Questura, coadiuvate da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro cittadino mirato ai luoghi della movida. Nella fattispecie le attività sono state condotte nelle zone dei giardini, Piazza Verdi, Piazza del Bastione fino a Piazza Sant'Agostino, via del Prione e strade limitrofe. In Vicolo San Giovanni, dopo un fuggi fuggi generale, venivano rinvenuti a terra, nei pressi della Chiesa di SS. Giovanni e Agostino, 16 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish ed un involucro di marijuana, nonché un bilancino di precisione, il tutto debitamente sottoposto a sequestro penale. Attive indagini in corso per risalire agli spacciatori. Nel corso del servizio sono state identificate in totale 33 persone (9 straniere) di cui sei gravate da precedenti di polizia per cui sono in corso pprofondimenti, uno dei quali colpito da avviso orale. I servizi si sono protratti fino alle prime ore della notte.