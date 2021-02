Pasti per le aziende stipati in auto, sequestrate 50 porzioni

La Spezia - Cinquanta pasti, destinati a due aziende del territorio, sequestrati perché non conservati, prodotti in luogo idoneo e trasportati correttamente. E' questo il bilancio dell'operazione condotta dalla Polizia locale e dagli ispettore dello "Sciaoa" dell'Asl 5 della Spezia.

Tutto è cominciato ieri mattina quando gli agenti della Municipale hanno fermato, in Via Fontevivo, un'utilitaria a bordo della quale viaggiavano due donne.

L'auto aveva però una particolarità: era piena di pasti confezionati. Vista la situazione gli agenti in servizio hanno proceduto con una segnalazione agli ispettori di competenza dell'Asl 5 che hanno controllato confezioni e alimenti contenuti.

Dagli accertamenti è emerso che erano presenti una serie di irregolarità, come detto, per il luogo del confezionamento che per la conservazione. Quindi è scattato il sequestro delle 50 porzioni trovate nell'utilitaria.

Ulteriori approfondimenti, congiunti, hanno portato alla luce dove il cibo era preparato: in un'abitazione privata. Da lì poi sarebbe stato portato ai destinatari, due aziende del territorio.

La vicenda è culminata con il sequestro e tra gli sviluppi anche l'emissione, nei prossimi giorni, di provvedimenti amministrativi nei confronti della responsabile della ditta che materialmente ha proceduto alla preparazione dei pasti.

Gli accertamenti proseguono anche da un altro fronte, da parte della Locale che in una nota specifica: "Sull'effettiva regolarità della ditta e sui contratti di appalto con le aziende destinatarie dei pasti".

A margine di tutta la vicenda anche le due aziende rimaste senza pasto: "Durante il controllo - conclude una nota della Municipale - gli operatori hanno provveduto ad avvisare personale delle due aziende destinatarie dei pasti affinché si organizzassero diversamente per il pranzo dei propri dipendenti.