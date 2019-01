Passo del Bracco e A12 sotto la neve, aumentati i presidi di Polizia stradale

La Spezia - La Polizia di Stato fa un primo puto sulla situazione viabilità viste le precipitazioni nevose . Permane il codice giallo nella nostra provincia per precipitazioni anche a carattere nevose . La polizia stradale ha aumentato il pattugliamento delle zone più a rischio della nostra provincia come il passo del bracco, il passo delle 100 croci e in tutta la val di vara . Si raccomanda la massima prudenza alla guida e particolare attenzione per la possibilità di formazione di lastre di ghiaccio in particolare nelle ore notturne e della prima mattina di domani. Al momento vi sono nevicate anche in autostrada a 12 tra Brugnato e Sestri Levante.