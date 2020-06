Passeggia alle Pianazze ma è latitante, arrestato dai carabinieri

La Spezia - Nel pomeriggio di domenica i carabinieri della Compagnia di Sarzana lo hanno arrestato, mentre passeggiava tranquillamente alle Pianazze. Riconosciuto dai militari, in quanto soggetto noto per pregressi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, il 53enne senegalese abitante alla Spezia è stato controllato con il sistema di foto segnalamento delle forze dell’ordine collegato alla banca dati nazionale e, dal raffronto delle impronte digitali, lo stesso è stato identificato con assoluta certezza quale destinatario di un provvedimento di cattura emesso dal Giudice spezzino. I fatti di cui si era reso responsabile risalgono a settembre 2016 ed il reato contestato è la contravvenzione penale di inottemperanza ad un provvedimento dell’Autorità. I carabinieri lo hanno arrestato, ponendo così fine alla sua latitanza, e condotto in carcere a Villa Andreino dove sconterà la pena di un mese di arresto.