Passa zigzagando di fronte alla Polizia impegnata in un controllo

La Spezia - Viale Italia era sgombro per fortuna, perché l'auto che ieri notte lo percorreva ben dopo la mezzanotte procedeva con un'andatura poco lineare. Se ne sono accorti gli agenti della volanti della Polizia mentre stavano controllando un altro veicolo a bordo strada. Così hanno chiamato la centrale operativa della questura che ha instradato un altro equipaggio alla ricerca della zigzagante passante. L'inseguimento è finito a Ruffino.

Alla guida dell'auto c'era una spezzina di 45 anni in evidente stato di ebbrezza alcolica. Sottoposta a due distinte prove con l'etilometro, ha segnato uno sforamento dei limiti in entrambi i casi: 1,21 e 1,19 g per litro. E' stata denunciata per guida in stato di ebbrezza alcolica, oltre che sanzionata amministrativamente, come gli altri passeggeri, per violazione alle norme anti contagio per essersi allontanati dai rispettivi domicili senza comprovate esigenze.

Da ieri mattina sono stati ampliati i casi legittimanti gli spostamenti, per cui le pattuglie sono state istruite in merito anche per sensibilizzare in merito la cittadinanza. Numerose anche le richieste telefoniche di chiarimenti rivolte all’URP della Questura, da parte di persone scrupolose che vogliono essere certe di muoversi nel rispetto delle nuove norme regionali.