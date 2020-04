La Spezia - Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata fino ad arrivare alla possibilità di deboli piogge. Queste le previsioni per oggi, lunedì 13 aprile, sul territorio della provincia spezzina. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18.7°C, la minima di 11°C.

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest.

Mare poco mosso.