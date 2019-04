Pasquetta salva a metà, il tempo si guasta dal pomeriggio

La Spezia - In mattinata il tempo si mantiene soleggiato con nuvolosità irregolare e schiarite molto ampie. Nel corso del pomeriggio si prevede nuvolosità variabile per l'approssimarsi di una perturbazione che porterà locali precipitazioni dal tardo pomeriggio anche a carattere di rovescio. Venti da Nord, Nord-Est in deciso rinforzo fino a forti con raffiche di burrasca sul Centro-Ponente, fino a moderati localmente rafficati a Levante. Mare fino a molto mosso a Ponente, mosso a Levante. Umidità su valori medio-bassi in aumento dal pomeriggio. Temperature minime stazionarie, massime in aumento,



fonte Arpal