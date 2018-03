Parcheggi e fiera, la Municipale chiama a casa gli smemorati

Mattinata di controlli per l'occupazione degli stalli della fiera. Spezzini virtuosi per la festività, meno per il mercatino del venerdì.

La Spezia - La fiera e i parcheggi non vanno proprio d'accordo. Comunque vada gli spezzini si mostrano particolarmente virtuosi e giudiziosi vuoi l'abitudine di convivere per tre giorni con quasi 600 banchetti e il rischio di dover sborsare centinaia di euro se non si sposta l'auto.



Fatto sta che dalle 7 di questa mattina, puntuali come un orologio, gli agenti della Municipale spezzina hanno battuto palmo a palmo le "zone rosse" per controllare che fosse tutto a posto. E così è stato, delle centinaia di stalli liberati per l'arrivo della fiera solo uno è risultato ancora occupato e quindi si è resa necessaria la rimozione con l'intervento del carro attrezzi.

Per tutti gli altri armati di targhe e nominativi gli agenti della Municipale hanno contattato uno ad uno gli spezzini che hanno dimenticato l'auto nello stallo destinato alla fiera. Si parla di cifre irrisorie.



In passato, ma si parla di anni e anni fa, le rimozioni a ridosso della fiera potevano arrivare anche a sei. Col tempo e con le sanzioni questa abitudine si è persa. Non passa invece quella del mercatino del venerdì, pare infatti che gli spezzini quando c'è il mercatino settimanale del venerdì fatichino proprio a spostare la macchina nei tempi indicati...con tutto quello che ne consegue: 48 euro di multa, 50 per il carro attrezzi e il fastidio del recupero.



Tra le note di colore della mattinata la Polizia locale ha trovato un'auto in Viale Mazzini in un punto dove proprio non doveva stare. Ha contattato la proprietaria che però non riusciva a metterla in moto perché ormai era ferma da tempo. Un agente ha fatto "il ponte" e tutto è l'auto spostata in un luogo più consono.