Pappagallo smarrito a Ferrara, ritrova il suo proprietario alla Spezia

La Spezia - Un gran bell’esemplare di Pappagallo Conuro Testa Dorata (Aratinga Auricapilla), specie protetta dalla Convenzione di Washington, è stato restituito al suo proprietario grazie alla collaborazione di un cittadino lericino e il determinante intervento del Nucleo CITES Carabinieri Forestale della Spezia, deputato, tra le altre cose, alla tutela delle specie, animali e vegetali, protette e in via di estinzione. Il pappagallo si era allontanato dall’abitazione in cui era custodito, a Cento, in provincia di Ferrara, e si era smarrito senza più trovare la “strada” di casa.



L’animale è stato rinvenuto da un lericino, soggiornante nella località romagnola, il quale lo ha dapprima portato presso la sua abitazione a Lerici per le prime cure e poi lo ha detenuto fino alla consegna ai militari del Nucleo CITES. Grazie all’anello identificativo di cui era dotato il pappagallo, i militari sono risaliti ad un allevatore di Torino che aveva a suo tempo ceduto l’animale, sono quindi risaliti al proprietario che, contattato ha esibito la regolare documentazione di acquisto e che è stato ben felice di fare una gita alla Spezia per recuperare l’amico smarrito.