Panico in centro, uomo brandisce una motosega in mezzo a Via Prione

La Spezia - Brandiva una motosega e inveiva contro tutto e tutti. Momenti di panico questa sera, attorno alle 18.30, in Via Prione dove uno spezzino in fortissimo stato di agitazione teneva in mano il pericoloso attrezzo. A dare l'allarme è stato un dipendente del Comune e poco distante erano presenti anche i Vigili del fuoco che vista la situazione si sono adoperati per intercettare l'uomo e a calmarlo. Da lì a breve sono arrivati anche i carabinieri e la Polizia municipale.

L'uomo è stato neutralizzato mentre cercava di accendere l'arnese che è risultato non funzionante e quindi si è evitato il peggio.

La scena ha creato non poca preoccupazione nella centralissima strada all'angolo con Via del poggio, dove l'uomo è stato avvistato. Stando a quanto si apprende si tratta di un italiano 44enne residente alla Spezia. I carabinieri sono ancora al lavoro per capire l'origine del gesto, anche se non sarebbe da escludere che all'origine possa esserci un alterco con un negoziante, pare inoltre che questa mattina lo stesso abbia dato altri segni di forte agitazione.

L'intervento si è concluso con il trasferimento dell'uomo all'Ospedale civile Sant'Andrea per tutti gli accertamenti del caso.