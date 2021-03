Panchine rimosse, il prefetto: "Dove non c'è responsabilità occorre prendere misure più severe"

La Spezia - "La decisione di rimuovere, solo per i giorni festivi e prefestivi, le panchine in piazza del Bastione ed in piazza Sant’Agostino è stata valutata assieme ad una serie di altre misure dirette a prevenire gli assembramenti e tutelare la salute pubblica nella seduta del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, a cui hanno partecipato il sindaco della Spezia ed i vertici delle Forze di polizia e della Polizia locale, che si è tenuta ieri". E' quanto si legge in una nota della prefettura che prosegue: "In via sperimentale, si è deciso di dare attuazione a questa prima misura per non introdurre ulteriori limitazioni alla libertà di movimento degli spezzini, disponendo nel contempo un’intensificazione dei controlli sia con pattuglie appiedate, che automontate".

“L'intento che ha mosso il Comitato è quello di prevenire gli assembramenti, invece che di intervenire con le sanzioni, dopo che gli assembramenti si sono formati - ha precisato il Prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini -. L'obiettivo non è certo quello di colpire gli anziani e chi si gode la piazza nel rispetto delle regole, ma quello di scoraggiare un uso improprio dello spazio pubblico per contenere la diffusione del virus. Laddove non interviene il senso di responsabilità individuale, occorre prendere misure più severe ed è quello che siamo stati costretti a fare”.